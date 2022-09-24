وشهد طريق القاهرة السويس شرقي القاهرة قيام شاب بقيادة سيارته بطريقة متهورة ومخالفة لقواعد المرور، معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وخلال الفيديو، فوجئ الشاب سائق السيارة بسيارة نقل صدمته من الخلف وأطاحت بها على جانب الطريق، في مشهد مرعب كاد أن يسبب حوادث أخرى.

ولاحقا، نشرت وزارة الداخلية المصرية على حسابها الرسمي في فيسبوك بيانا رسميا كشفت فيه ملابسات الواقعة.

وذكرت: "تم ضبط قائد السيارة الذي كان يقود سيارته برعونة وتهور ما أدى إلى تعطيل الحركة المرورية وعرض سلامته والآخرين للخطر".

وأوضحت الوزارة أنه "تبين ظهور علامات تناول الشاب مواد كحولية حيث عثر بالسيارة على دفتري أوراق لف سجائر (بفرة) وأداة خاصة لتعاطى مخدر الأيس وعقار طبي مجهول. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق".