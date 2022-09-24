وابتلع الصبي الذي يبلغ من العمر 8 أشهر، قصاصة أظافر عن طريق الخطأ، الأمر الذي جعله يخضع لجراحة عاجلة، لاستخراج الأداة التي علقت في مجرى التنفس.

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الأشعة السينية التي أخذت للطفل بعد نقله للمستشفى، أظهرت قصاصة الأظافر التي يبلغ طولها 5 سنتيمترات، مستقرة في حلقه.

وأشرف فريق من الأطباء في كلية باوار الطبية على العملية التي استغرقت قرابة الساعة.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن الفريق الطبي قوله إن الطفل نجا بأعجوبة من قصاصة الأظافر، مشيرا إلى استقرار حالة المريض بعد إجراء العملية.