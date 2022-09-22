وأدوا هؤلاء وغيرهم صلاة الجنازة عليه بمسجد الشرطة في الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، إحدى محافظات القاهرة الكبرى الثلاث.

ورحل هشام سليم عن عالمنا، في وقت سابق الخميس، عن 62 عاما بعد صراع مع مرض سرطان الرئة.

وحضر تشييع الجثمان عدد كبير من الفنانين، أبرزهم خالد زكي نقيب الممثلين وزوجته روجينا، ودنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، وفتوح أحمد، وأحمد بدير، وعبير صبري، وإلهام شاهين، ومحمد الصاوي، وأحمد السقا، وخالد النبوي، ومها أحمد، ومحمود حميدة.

كما حضر المخرج عمرو عرفة، والمنتج عصام الإمام، والفنان كريم عبد العزيز، وبشرى، ومحمد رياض ومحمد جمعة، وأشرف عبد الباقي، وغيرهم من الفنانين.

ومن عالم الرياضة، حضر رئيس النادي الأهلي السابق محمود طاهر، ووفداً من مجلس إدارة النادي الأحمر الذين كلفهم محمود الخطيب رئيس النادي بالحضور لتشييع الجثمان.

وأعلن نور هشام سليم أن عزاء الفنان الراحل سوف يكون بعد تشييع الجنازة فقط، قائلا عبر حسابه على "إنستغرام": "شكر على سعيكم جميعاً، ويقتصر العزاء على تشييع الجنازة".

من هو الفنان هشام سليم؟