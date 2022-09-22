وتمكن سكوت بيرنر (53 عاما) من قيادة مركبته إلى الخلف بسرعة بلغت حوالى 75.6 كم في الساعة، أي بمعدل 1.6 كم خلال 75.18 ثانية تقريبا.

وأدخل هذا الرقم بيرنر فيموسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وقال بيرنر الذي استخدم سيارة كورفيت، لخوض التجربة: إن "الأمر ليس سهلاً كما يبدو، فأن استدر واضعا يدي اليمنى على مقعد الراكب، وأضع يدي اليسرى على المقود، وألقي نظرة من النافذة الخلفية لهو أمر صعب. ويجب أن تكون حريصا".

ومع ذلك، أضاف لقناة "فوكس نيوز": "كان ذلك (تجربة القيادة من الخلف) ممتعا، ثم جربت نظام تثبيت السرعة وفوجئت عندما وجدته يعمل".

ومن خلال هذا الانجاز، حطّم بيرنر الرقم القياسي السابق الذي بلغ عام 2012، 97.02 ثانية، متبعا جميع القواعد التي تفرضها موسوعة غينيس.