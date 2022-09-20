ويحمل التحدي الجديد اسم OneChipChallenge، وابتكرته شركة Paqui المتخصصة بإنتاج رقائق التورتيلا، والتي أطلقت شريحة حارة لهذا الغرض.

وتحتوي شريحة التورتيلا الحارة (موضوع التحدي) على أقوى أنواع البهارات، وتسبب تغيرا في لون اللسان بعد أكلها بثوان.

وفي الإعلان الخاص بالشريحة الجديدة، قالت الشركة: "شريحة العام الخارقة بفلفل كارولينا اللاذع.. ستحول لسانك إلى اللون الأزرق"، وفقما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.

ويشجع التحدي المشاركين على تناول الشريحة الحارة بكاملها، والانتظار لأطول فترة ممكنة قبل شرب أو تناول أي شيء، ثم نشر ردود أفعالهم عبر الإنترنت.

تحذيرات طبية وتجارب مشاركين

وردا على انتشار التحدي، نقلت تقارير صحفية عن أطباء ومختصين بالصحة تحذيرهم منه باعتباره تسبب بدخول البعض للمستشفيات وهم يعانون آلاما قوية.

كذلك نشر عدد من رواد مواقع التواصل فيديوهات وصور تؤكد نقل معارفهم للمستشفيات بعد تجربة التحدي.

وفي مقاطع أخرى، ظهر عدد ممن جرّب التحدي وهم يبكون من شدة الحر الخاصة بالشريحة، بينما قالت إحدى المشاركات إنها اضطرت لدخول المستشفى من شدة ألم معدتها، حيث أعطيت أدوية خففت من وجعها.

وحذرت المناطق التعليمية في عدد من الولايات الأميركية الطلاب من المشاركة في التحدي، بعدما سجلت حالات غياب في صفوف التلاميذ ممن خاضوا التجربة "الحارقة".

ونقلت "نيويورك بوست" عن الخبير في مركز مراقبة السموم بجورجيا، الدكتور جايلورد لوبيز، قوله إن تناول الرقائق الحارة يمكن أن يسبب ضررا خطيرا على الصحة.