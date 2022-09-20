وانتقد الفريق منصة يوتيوب باعتبارها خطرا على النوم، بسبب مقاطع الفيديو القصيرة والتشغيل التلقائي، وميزات المقاطع الموصى بها التي تؤدي بالمستخدمين إلى "فقدان السيطرة" ليصبحوا ملتصقين بشاشاتهم طوال الليل.

ولم تتضمن الدراسة "تيك توك" إحدى منصات التواصل الاجتماعي الأسرع نموا في العالم، لكن بعض الدراسات تحذر بالفعل من الاستعمال المكثف لهذه المنصات يجعل النوم أسوأ، ومن المرجح أن يبقى تأثير تلك المنصات على المستخدم طيلة الأيام الموالية حيث يشعر عادة بالتعب.

ويحذر رؤساء الصحة من أن الشعور بالتعب في هذا العمر أي عند المراهقين تحديدا، يمكن أن يؤدي لمعاناتهم في الحفاظ على التركيز في المدرسة، مما يؤثر على درجاتهم ونتائج امتحاناتهم، وأضافوا أنه يمكن أن يزيد أيضا من خطر تعرضهم للاكتئاب أو السمنة أو حتى مرض السكري.

كيف أضبط نوم طفلي؟

ومع إعلان العودة إلى المدرسة، فإن استرجاع أنماط النوم الصحية أمر ضروري للحصول على القدر المناسب من التركيز والطاقة في الفصل الدراسي، بحسب موقع "عيادة كليفلاند" الصحي.

كم يحتاج الطفل من النوم؟

تقول مؤسسة النوم الوطنية والأكاديمية الأميركية لطب النوم إن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و12 عاما يحتاجون إلى 9 إلى 12 ساعة من النوم، في حين يحتاج المراهقون من 8 إلى 10 ساعات.

كيف تسترجع روتين النوم قبل العودة إلى المدرسة؟

يجب البدء بتطبيق روتين لنوم الباكر قبل أسبوعين من بدء العام الدراسي.

يجب البدء بإيقاظ أطفالك مبكرا بمقدار 15 دقيقة كل يومين إلى ثلاثة أيام.

من الضروري الحرص على الاسترخاء قبل الشروع في النوم لمدة ساعة، فيجب تجنيب الأطفال ممارسة الرياضة، وعدم تناول الكافيين، وعدم وجود تلفزيون ولا هواتف محمولة.

من أهم لوازم النوم توفير شروط مثالية، حيث أن الظلام يساعد أجساد الأطفال بالاستشعار أن وقت النوم قد حان، كما أنه يسمح بارتفاع مستويات الميلاتونين الطبيعية، مما يساعدهم على النوم والاستمرار به.

النوم الكافي والقلب الصحي

أضافت لجنة رائدة من أطباء القلب، في الولايات المتحدة الأميركية، أن مدة النوم إلى ضرورية جدا ضمن قائمة الخطوات الأساسية للحفاظ على صحة القلب.

وقال رئيس جمعية القلب الأميركية الدكتور دونالد لويد جونز أن هذه الخطوة هي نتاج أحدث الأبحاث حول عوامل الخطر لأمراض القلب.

ويشير الباحثون بجمعية القلب الأميركية الأشخاص الذين لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم إلى أنهم الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب وكذلك ارتفاع ضغط الدم والسمنة، وأن الحصول على ما بين سبع إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة، يقيهم مشاكل قلبية كثيرة..