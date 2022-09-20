وقال تايسون إنه كان يعاني من عرق النسا، الأمر الذي جعله يجلس على كرسي متحرك عندما التقطت له الصورة التي أثارت تكهنات حول وضعه الصحي.

وأوضح تايسون في تصريحات صحفية، أن معاناته من عرق النسا سبب له آلاما جعلت غير قادر على الكلام.

وفي مقابلة مع قناة "نيوزماكس تي في"، قال تايسون: "أعاني من عرق النسا بين الحين والآخر، وعندما يشتد الألم أعجز عن الكلام. أشعر بتحسن الآن وصحتي جيدة".

وأضاف أسطورة الملاكمة: "يؤثر المرض على النهايات العصبية في جسمي، وأعتقد أن الحالة ناجمة عن مضاعفات بمنطقة الظهر"، وفقما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكان تايسون قد أجبر على ترك حلبات الملاكمة في عام 2005 وذلك بسبب مشاكل في منطقة الظهر.

وسبق لتايسون أن صرّح في "بودكاست" خاص به بإدراكه بحقيقة وضعه الصحي، واعتقاده بأنه لن يعيش طويلا.