لكن مع دخول العام الدراسي الجديد، بدأت مدارس صينية الاستعانة بمقاعد قابلة للتحول إلى أسرّة.

وتسمح التجربة للطلاب بالحصول على قيلولة في فصولهم وقت الظهيرة، وفقا لصور نشرتها صحيفة "الشعب" الصينية الحكومية.

وقال المصدر إن الصور التقطت في مدرسة بمدينة كينهوانغداو التابعة لمقاطعة خيبي شمال شرقي الصين.

ويتعين على الطلاب إحضار أغطيتهم ووسائدهم الخاصة معهم، من أجل الاستمتاع بقسط من الراحة وسط اليوم الدراسي.