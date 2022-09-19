ووثق مقطع فيديو، العنكبوت وهو يشق طريقه فوق نعش الملكة إليزابيث في وستمنستر آبي، وتحديدا في إكليل الزهور وأوراق الشجر المقطوعة من حدائق قصر باكنغهام، التي كانت فوق النعش.

كما ظهر العنكبوت وهو يتحرك على رسالة كتبها الملك تشارلز الثالث، جاء فيها: "في ذكرى محبة ومخلصة. تشارلز ر."، قبل أن يختفي العنكبوت في النهاية عن الأنظار، ويعود إلى داخل الباقة.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن هذا العنكبوت، وقالت إحدى التغريدات على تويتر: "أشهر عنكبوت في العالم الآن"، فيما سخرت تغريدة أخرى بالقول: "هل تمت دعوتك يا صديقي؟".

وتعاطف آخرون مع المخلوق، الذي وجد بسرعة وعن غير قصد قاعدة معجبين قوية على شبكة الإنترنت.

وكتب أحدهم: "تخيل أنك عنكبوت في الحديقة وتنام في وردة وردية، ثم تستيقظ، وتمد كل سيقانك الصغيرة لتدرك أنك فجأة في وستمنستر أبي، فوق نعش الملكة أمام زعماء العالم والمليارات من الناس".

يذكر أنه مع حلول فصل الخريف، يبدأ موسم العناكب في بريطانيا، وهي فترة يخافها الكثيرون بسبب ظهور تلك المخلوقات الصغيرة في منازلهم.