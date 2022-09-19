وذكر شهود عيان تفاصيل ما حدث، قائلين إن مايكل بالاسيوس (31 عاما)، اقترب من شابة تجلس في المطعم وحاول التحدث معها، لكنها رفضته، فاستشاط غضبا.

ووثق الفيديو قيام مجموعة من الشباب بالانقضاض على الرجل الهائج، موجهين لكمات له فيما وقف بهدوء.

ثم قام الرجل بإخراج فأس من حقيبته وبدأ في تدمير المكان، محطما طاولات وحائط زجاجي، في مشهد مخيف وثقته كاميرا هاتف محمول.

كما قام بالاسيوس بضرب رجل كان يجلس برفقة أصدقائه لتناول الطعام في "ماكدونالدز".

وبعد هذا الهجوم، استقل بالاسيوس دراجته وغادر المكان، إلا أن الشرطة اعتقلته في وقت لاحق ووجهت له تهم إجرامية من الدرجة الرابعة وحيازة أسلحة.