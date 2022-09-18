وقالت صحيفة "لافانغوارديا " الإسبانية، إن بيكيه ليس سعيدا بشروط طلاق شاكيرا، وأنه غادر غاضبا الاجتماع الأخير مع نجمة الغناء الكولومبية، والذي كان مخصصا لمناقشة مسألة حضانة أطفالهم.

وأوضحت الصحيفة أن بيكيه يشعر بالإحباط بسبب العقبات التي تضعها شاكيرا في طريق الوصول إلى اتفاق نهائي بشأن الطلاق.

وأشارت "لافانغوارديا " إلى أن اجتماع الطرفين يوم الجمعة الماضي كان متوترا للغاية، رغم إصرار شاكيرا وبيكيه على تجنب وصول قضية حضانة طفليهما إلى أروقة المحاكم.

ومن المقرر أن يعقد اجتماع جديد الاثنين بين بيكيه وشاكيرا سيناقش أيضا مسألة حضانة طفليهما ميلان وساشا.

وأعلن الطرفان انفصالهما هذا الصيف، بعد علاقة استمرت أكثر من 11 عاما وأثمرت عن طفلين، بعد مزاعم عن علاقة بيكيه بامرأة أخرى.

وكانت تقارير قد كشفت عن تفاوض شاكيرا وبيكيه في الأسابيع القليلة الماضية حول مستقبل الولدين، لأن شاكيرا تريد الانتقال بهما لمدينة ميامي الأميركية.

وإلى جانب قضية حضانة الطفلين، تواجه شاكيرا إمكانية السجن 8 سنوات، وبدفع غرامة تتجاوز قيمتها 23 مليون يورو (23.51 مليون دولار)، في قضية احتيال ضريبي.