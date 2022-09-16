وقد تحدثت بطلة المسلسل الفنانة فرح بسيسو عن تجربتها الشخصية في استرجاع ذكريات الهجرة، التي عاشتها مرتين في حرب الخليج وحرب سوريا، عبر تقديم المسلسل الذي يحكي قصة عائلة فلسطينية، شرّدتها الحرب في الكويت، ودفعتها للهجرة إلى الولايات المتحدة.

وقد قالت بطلة المسلسل بسيسو أن هناك الكثير من نقاط القطع بينها وبين عائلة النجار في مسلسل MO، لأنها فلسطينية وتغرب أهلها في الكويت للعمل حتى فترة حرب الخليج التي عشوها بكل تفاصيلها، حيث قالت "كان الكويت قطعة هامة من ذكرياتي وطفولتي ومراهقتي وبداية شبابي وانتقلت عائلة النجار في المسلسل لأميركا، أما في واقعي أنا فقدت غادرت الكويت نحو الأردن ومن ثمة سافرت لأميركا".

وعبرت بسيسو أن شخصية يسرا في المسلسل هي شخصية أم عصرية ومحافظة على أصالتها وانتمائها الفلسطيني وهي أم فلسطينية طموحة ومعطاءة وتمثل الأم الفلسطينية الحقيقية، وهي صورة من صميم واقعنا الذي يصر فيه كل فلسطيني على البقاء، حيث قالت "نحن نخسر أرضنا وبيتنا ومدرستنا لكننا نكمل مشوار الحياة ولا نرضى بالوقوع والانهزام، بل نبحث عن فرص ومخارج لنواصل المشوار".

وقالت بسيسو أن قصة عائلة النجار هي قصة أحداثها حقيقية وواقعية لتلك العائلة المهجرة ما عدا جانب الإدمان في المسلسل فهي قصة توعوية لا غير، لكن مجمل الأحداث في هذا المسلسل مستلهمة من الواقع".