وفي حوالي الواحدة صباحا، أغمي على حارس كان يقف بجانب تابوت الملكة إليزابيث الثانية، فيما هرع عدد من المتواجدين في المكان، لتفقده ورفعه عن الأرض.

ولا يزال من غير المعلوم إذا تعرض الحارس لإصابات. وعلقت هيئة الإذاعة البريطانية البث المباشر لقاعة وستمنستر بعد الحادث.

ويتناوب حراس من وحدات مختلفة، للوقوف حول التابوت كل 20 دقيقة، وفق ما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

ويعمل كل حارس لمدة 6 ساعات في المجموع.