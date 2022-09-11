كما تعتبر العاصمة أديس أبابا من أكثر الأماكن شهرة في ذاكرة السياح في صناعة المصنوعات الجلدية، حيث أنشِئَت شركات للصناعات الجلدية على أيدي مستثمرين، وهو ما وفر فرص عمل جيدة للآلاف من من الشباب.

وينتهز زوار أسواق صناعات الجلود فرصة الأسعار المناسبة وتوفر الجودة العالية والخيارات الواسعة، خاصة تلك التي يصنعها حرفيون مهرة مع إضافة لمسَات مواكبة لمتطلبات العصر، وهو ما يعتبره كثيرون مؤشرا على أن تصبح إثيوبيا وجهة مهمة للمصنوعات الجلدية.

وقال زلالم مراوي، مالك شركة مصنوعات جلدية، لـ"سكاي نيوز عربية"، إن "مصادر الثروة الحيوانية متوفرة في بلادنا بكثرة، والقطاع يوفر فرص عمل كبيرة خاصة للشباب".

وأضاف: "لدينا منتجات على درجة عالية من الجودة وهذا يمكننا من وضع بصمة في عالم الموضة.. لدينا أكثر من 550 تصميما من أنواع مختلفة من الجلود بالإضافة إلى معارض كثيرة – نصدر هذه المنتجات إلى دول إفريقية وأوروبية، كما بدأنا التصدير إلى مدينة دبي الإماراتية، حيث تجد منتجاتنا هناك ترحيبا كبيرا، مما يجعلنا نفتخر بتصدير منتج إثيوبي وإفريقي في ذات الوقت".