وقال موقع "سكاي نيوز" البريطاني إنه جرى إرسال جين بارلو، مصورة جمعية الصحافة، إلى قلعة بالمورال لالتقاط صور استقبال الملكة لرئيسة الحكومة الجديدة، ليز تراس.

وأضاف أن بارلو التقطت بعض الصور للملكة، بينما كانت تنتظر وصول زعيمة حزب المحافظين إلى منزلها في اسكتلندا.

ووصفت جين الملكة، التي توفيت عن 96 عاما، بأنها "ضعيفة وأكثر هشاشة"، لكنها كانت "في حالة معنوية جيدة".

وذكرت أنها أجرت "حديثا قصيرا" مع الملكة عن الطقس القاتم في ذلك اليوم، مضيفة "تلقيت منها ابتسامات كثيرة".

وتابعت: "التقاط تلك الصور كان شرفا وامتيازا حقيقيا لي".

وأبرزت جين بارلو: "ذهبت هناك لتصوير لقاء الملكة برئيسة الوزراء الجديدة، لكن أفضل صورة بالنسبة لي كانت للملكة بمفردها.. من الواضح أنها أكثر صورة مهمة الآن".