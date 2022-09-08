وقالت الإعلامية اللبنانية، فاديا سمعان، المقيمة في الولايات المتحدة الأميركية لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "التصويت كان مشرفا. أبهرت الفرقة لجنة التحكيم التي أعربت عن إعجابها، حيث قال أحد أعضاء اللجنة للشابات اللبنانيات "أنتن ستغيرن العالم".

وأضافت سمعان أن الحملات الإعلامية انطلقت منذ أكثر من أسبوع ، وأن ما وصلت إليه مياس اليوم أعطى أملا جديد ا للبنان، سيما بعد فوز المنتخب اللبناني في كرة السلة الشهر الماضي.

واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن "ما قدمته الفرقة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها البلد يعكس وجه لبنان الحقيقي".

وكانت الفرقة استبقت هذا التأهل بتقديم عرض باهر ومميز في المرحلة نصف النهائية من برنامج المواهب، حيث وُصف بـ"العرض الذي يخطف الأنفاس".



وتتجه الأنظار الآن إلى حفل النهائيات، حيث ينتظر اللبنانيون عرض فرقة "ميّاس" الأخير، وسط تفاعل جمهوري كبير،

و"كرمالك يا لبنان" هو الشعار الذي تُنافس من خلاله الفرقة مشتركين وفرقا أخرى.

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