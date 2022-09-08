وقال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر في بيان: "سيتم إصدار قواعد تنظيمية وتراخيص لمنصات المحتوى الإلكتروني مثل نتفليكس وديزني، تشمل التزامها بالأعراف والقيم المجتمعية للدولة".

وأضاف البيان أن المجلس سيتخذ "الإجراءات اللازمة حال بث مواد تتعارض مع قيم المجتمع".

ولفت مجلس الإعلام إلى أن أعداد المشتركين بهذه المنصات في مصر شهدت زيادات كبيرة وغير مسبوقة.

وجاء بيان المجلس بعد يومين من إعلان الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بدول مجلس التعاون الخليجي، برئاسة السعودية، اتخاذ إجراءات صارمة تجاه منصة "نيتفلكس" الشهيرة.

وطالبت الهيئة، بالإضافة إلى لجنة مسؤولي الإعلام الإلكتروني بدول مجلس التعاون، بإزالة المحتوى المخالف على منصة نيتفلكس.