شاحنة صغيرة تعمل بالغاز (ميكروباص)، تجوب المحافظات لتوعية الشباب والكبار بقضايا المناخ، تلك هي فكرة المبادرة التي أطلقتها مصر تحت عنوان "الشباب والمناخ"، بهدف "نقل أصوات الشباب إلى صناع السياسات والقرارات، الذين يجتمعون في مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل"، وفق ما أوضح مسؤول مصري لموقع "سكاي نيوز عربية".