كاد مسن عراقي أن يفارق الحياة بسبب ابتلاعه عظمة دجاج حادة أحدثت ثقبا في المريء وكادت تنغرس في قلبه، حيث أعلنت دائرة صحة النجف التابعة لوزارة الصحة العراقية، نجاح عملية لاستخراج العظمة التي استقرت خلف قلبه.