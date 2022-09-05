وتقدم الشابة الفلسطينية نويل خرمان، البالغة من العمر 19 عاما، محتوى عصريا، بطابع عربي ونكهة فلسطينية، لاقى الكثير من الإعجاب والثناء، مما جعلها تمثل قصة نجاح رغم التحديات.

وتقول خرمان، في حديثها لـ"سكاي نيوز عربية": "بدأت مسيرتي الفنية بأداء بعض المقاطع الشهيرة بصوتي -كوفر- ونشرها على يوتيوب، ولاقت انتشارا واسعا"، مضيفة "وبدأت حاليا إنتاج أغاني الخاصة بي لأول مرة".

وتابعت: "التحدي الكبير بالنسبة لي كان يتمثل في تقبل الجمهور للأغاني الخاصة بي، بعدما اعتادوا على سماع صوتي في الأغاني الشهيرة".

وأبرزت نويل خرمان أن "حياتها تغيرت 180 درجة، بعد انتقالها إلى العاصمة الأردنية عمّان وبدء عملها مع فريق احترافي ومشاركتها في حفلات كبيرة.. حتى باتت حياتي مليئة بالموسيقى فقط".

وكشفت نويل أنها من محبي إنستغرام، حيث تستخدمه كثيرا للتواصل مع جمهورها، مشيرة إلى أن أعمار متابعيها تتراوح بين 15 و30 عاما.