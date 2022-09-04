عمل "رانيا" كمهندسة في مجال توطين المنتجات في جنرال موتورز مكنها من المشاركة والمنافسة في مسابقة ستيفي العالمية مع أكثر من 1500 مرشح من 33 دولة لتحصد جائزة ستيڤي الفضية الرسمية للسيدات في مجال الأعمال وشهادة جائزة ستيفي الفضية من الولايات المتحدة باعتبارها "موظفة العام 2020 - الأعمال لـ فئة صناعة السيارات".

وستيفي هي مسابقة دولية أسسها أصحاب جوائز American Business Awards المرموقة، وتعتبر جائزة الأعمال الأولى في العالم، حيث تم إنشاؤها في عام 2002 لتكريم وتقدير الإنجازات والمساهمات الإيجابية للمنظمات والمهنيين العاملين في جميع أنحاء العالم.

تؤكد رانيا لسكاي نيوز عربية أنها تعتبر كل لحظة هامة في حياتها وأنها تستطيع اتخاذ وتنفيذ قرارات غير عادية لإحداث تأثير عالمي، مشددة على أن دعم والديها وزوجها كان عاملا هاما في حياتها وفي العمل الدؤوب ليس فقط بمجال ميكانيكا السيارات، ولكن أيضًا بمجال التصميم الميكانيكي لتوطين وتطوير المنتجات.

تضيف رانيا الغباشي : "حبي الشديد للسيارات والمحركات دفعني للعمل في هذا المجال والإبداع فيه والجائزة تعد بمنزلة "أوسكار" لكن في قطاع الأعمال بالولايات المتحدة، وقد حصلت عليها باعتبارها موظفة العام 2020 في شركة جنرال موتورز.

رانيا تؤكد أن حلمها هو توطين صناعة السيارات في مصر وكذلك الصناعات العكسية من خلال استخدام الهندسة العكسية وما يسمى بتحليل الإجهادات على قطع الغيار، واختراع شيء جديد وتسجيله كبراءة اختراع لها.

الغباشي أضافت أنها في صغرها كانت تحب المسلسل الكرتوني سابق ولاحق، وما إن تخرجت من جامعة المنوفية حتى عملت في مصنع لصناعة الألواح المعدنية وأصبحت أول مهندسة ميكانيكية فيه، وأنها اول مهندسة تعمل في شركة لخدمات الهندسه العكسية في مصر.

وحول فوزها بجائزة ستيفي، أكدت أنها رشحت نفسها للفوز بهذه الجائزة عبر مشروعات قامت بها في مصر والسعودية والأردن قدمتها للجهة المانحة، وبناء عليها تم اختيارها وإبلاغها بأنها حصلت على المركز الأول في مجالها.

الجدير بالذكر أن "ماري باري" - الرئيسة التنفيذية الحالية لجنرال موتورز - قد فازت بهذه الجائزة من قبل كأفضل مديرة تنفيذية في جوائز ستيفي للسيدات في قطاع الأعمال لصناعة السيارات، وبهذا تعد "رانيا الغباشي" و "ماري بارا" هما الفائزتان الوحيدتان في جنرال موتورز بمثل هذه الجائزة العريقة والفريدة من نوعها.