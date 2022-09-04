وأعلن وائل كفوري عن إطلاق المبادرة خلال حفل تخرج دفعة من الطلاب في "مدرسة القلبين الأقدسين" في مدينة زحلة في شرقي لبنان، التي يتحدر منها الفنان، نهاية العام الدراسي الماضي، وذلك بالشراكة مع مجلس الأهالي في المدرسة.



وخاطب كفوري الطلاب حينها قائلا: "ابقوا متفائلين. لبنان سيبقى عظيما، وزحلة ستبقى قلب لبنان، العلم هو سلاحكم وطريق النجاح حتى نبني لبنان الجديد".

بدوره، أوضح مدير حملة مبادرة الفنان كفوري، وهو صديق مقرب منه، في تصريح خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "الفنان كفوري لم يبخل يوما بتقديم المساعدة لمدينته زحلة، وأدعو لدعم هذه المبادرة من الجميع، خصوصا من المغتربين المنتشرين في الخارج، لاستهداف كل الشرائح الطلابية المعنية".

وأضاف: "مبادرة وائل كفوري لتأمين الكتاب المجاني للطلاب تلبي حاجات الطلاب أيضا من أقساط وقرطاسية، إذ إنه بدءا من 5 سبتمبر سيتم توزيع قرطاسية ولوازم مدرسية بقيمة 10 آلاف دولار أميركي".

وتشمل مبادرة الفنان كفوري 7 مدارس في مدينة زحلة، على أن تشمل بقية المدارس في محيط المدينة لاحقا.

وتُجمع المساعدات من أبناء المدينة من المغتربين ومعظمهم من أصدقاء الفنان كفوري، الذين رحبوا بالمبادرة وأعلنوا التضامن معه.

وسيخصص الفنان كفوري جزءا من أرباح حفلاته لدعم أهالي طلاب زحلة، وفقا لمدير الحملة.

كفوري بين الطلاب قريبا

وكشف مدير الحملة أن "الفنان كفوري سيكون حاضرا بين أهله وطلاب المدينة في 10 أكتوبر المقبل، ومن المقرر أن يطلق خلال هذا الاجتماع مبادرات إضافية".

وقدم أحد مغتربي زحلة مجموعة من هذه الحصص، وقال لموقع "سكاي نيوز عربية": "التزمنا بالمساهمة مع مبادرة الصديق وائل كفوري للكتاب المجاني وبدأنا بالتطبيق بالتعاون مع إحدى المكتبات في المدينة".