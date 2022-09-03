وتم نشر مقطع الفيديو الخاص بهذا الحادث المؤسف على "تويتر" من قبل ضباط خدمة الغابات الهندية.

وكتب الضابط بارفين كسوان، الجمعة: "كيف يمكن أن نصل لهذه الدرجة من القسوة"، كما كتب الضابط سوزانتا ناندا: "للوصول إلى منزلنا مبكرا، فإننا ندمر منازل الطيور".

وحصد مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته 44 ثانية أكثر من 1.9 مليون مشاهدة، وأعاد نشره أكثر من 8 آلاف مغرد.

ويُظهر الفيديو جرافة تُسقط شجرة، حيث كانت تعيش فراخ الغاق الهندي حديثة التفقيس ونفقت أثناء تحطمها.

وكتب أحد المستخدمين: "ببساطة غير مقبول، متى نتعلم احترام هذا الجزء من نظامنا البيئي؟ كان من الممكن التخطيط لهذا بشكل أكثر حساسية ".

بينما كتب مستخدم آخر: " صور مروعة، المستقبل الخالي من الأشجار مخيف، أصبحت الطيور الفقيرة بلا مأوى ".