هذا السلوك الذي ظهر بكثرة بعد وباء كورونا أصبح يطلق عليه اسم "الاستقالة الهادئة".

ويقول خبراء علم اجتماع العمل إن هذه الظاهرة تنتج عن الشعور بالتعب والإحباط الذي يعاني منه الكثيرون خاصة مع نهاية الوباء، ما يدفعهم إلى إعادة تقييم أولوياتهم.

في الواقع، قد تكون واحدًا منهم، على الرغم من أنك قد لا تكون مستعدا لترك وظيفتك الحالية، فلربما قد بدأت بالفعل في الدخول في حالة "الاستقالة الهادئة" دون أن تدرك ذلك.

هذه بعض الإشارات التي تدل على انك فعلا تعيش الاستقالة الهادئة:

1. فك الارتباط عن العمل

يعتبر مقدار الجهد الذي يرغب شخص ما القيام به في وظيفته بمدى انخراطه في عمله أو مع الشركة التي ينتمي إليها. وقد تدل بعض عاداتك اليومية في العملعند مديرك أنك غير مندمج إطلاقا!.

يقول الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة مارمت كاو جاك بيشوب: حين يشارك الموظفون بشكل أقل في مناسبات اجتماعية للشركات والاجتماعات الطوعية، ولا يشاركون في الاجتماعات الإلزامية، فهم يظهرون نقصا في المشاركة والاهتمام الاجتماعي. كان لدي الكثير من زملاء العمل والموظفين الذين يقومون بالحد الأدنى ولكنهم لا يزالون يبتكرون الأفكار ويشاركون في أحداث الشركة غير الإلزامية ".

ويوضح بيشوب أن قلة تواجدك قد تكون علامة مبكرة على أنك لم تعد منخرطا في العمل كما كنت من قبل. قد يكون عبر حذف البريد الإلكتروني من هاتفك أو الوصول المتأخر، لا يحاول هؤلاء الموظفون حتى إخفاء أنهم لا يريدون أن يكونوا في العمل في أي يوم معين.

2. غياب المبادرة

عندما يتوقف الموظف الذي كان متحمسا ذات مرة عن التقدم لقيادة المشاريع أو تحمل مسؤوليات جديدة، فقد يكون ذلك ملحوظا.

ويقول بيشوب: يمكنك الانتقال من امتلاك كل الأفكار والحلول إلى القيام بالأشياء التي تطلب منك القيام بها فقط.

ووفقًا للخبراء قد يحدث هذا فجأة، أو قد يكون عملية تدريجية تتغير من خلالها عادات الموظف وسلوكياته.

ويمكن أن تكون النتائج أكثر وضوحا، مثل عدم تطوع الموظفين في المشاريع، وعدم البقاء متأخرا ما لم تكن هناك حاجة أو التحدث بشكل أقل في بعض المواقف.

3. العزلة عن باقي الفريق

ليس من غير المألوف أن يتوقف موظف في خضم فترة الاستقالة الهادئة عن التفاعل مع زملائه.

وفقًا لبعض الدراسات، يمكن أن يتراوح هذا من قضاء وقت أقل أو عدم في المشاركة في مناسبات اجتماعية أو غير رسمية مع زملاء العمل أثناء تواجدهم في المكتب إلى تناول الغداء بأنفسهم عندما يأكلون عادةً مع الآخرين إلى إيقاف تشغيل الكاميرا خلال الاجتماعات عن بعد، هذا يمكن أن يقوض الثقة في العمل.

قد تحدث العزلة خارج العمل أيضا، كما يشير بيشوب، مثلما يحدث عندما "لا يشارك الموظفون في أنشطة غير متعلقة بالعمل ويظهرون عدم اهتمام عام بزملائهم في العمل".

في الواقع ، يشير العديد من مؤيدي الاستقالة الهادئة إلى هذه الأحداث خارج العمل عند عرض قضيتهم: إنهم يتلقون أجرًا مقابل القيام بعمل، وليس الخروج بعد ساعات.

4. تحولات في أفكار الموظف حول العمل

من خلال عمله كمدرب مهني ، يلاحظ دانيال جوفورسكي أن الإشارات التي تدل على الدخول في مرحلة الاستقالة الهادئة هي نتيجة للتغيرات الداخلية في أفكار الموظف حول مكان عمله أو وظيفته. ويضيف أنها " تؤدي بعد ذلك إلى تحول في المعتقدات والعادات، والتي يراها الآخرون على أنها تغييرات في الأداء".

يمكن أن تكون هذه التصورات والمشاعر حول مكان العمل علامة خفية على الاستقالة الهادئة التي قد لا يتعرفون عليها في البداية، وفقًا لجوفورسكي. "بصفتك موظف، هل غالبًا ما تجري حوارا داخليا حيث تطرح على نفسك أسئلة مثل ما الهدف؟ أو تتمتم بعبارة: يجب أن يكون هناك ما هو أكثر في الحياة من هذا؟.

يمكن أن تكون هذه علامات خفية على أنك بدأت في التساؤل عما تفعله في العمل والحياة.

في الواقع، كما يشير كوكس، فإن ما يسمى بالاستقالة الهادئة ليست هادئة تمامًا، "لأنه من الممكن أن يرى المدراء في العمل هذا السلوك بشكل أكثر وضوحًا مما يدركه الموظفون".