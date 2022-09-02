وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن ابنة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، كانت تضع نظارة شمسية، وبدت وكأنها تبكي، بينما كانت تجري اتصالا بهاتفها المحمول.

وأضاف المصدر أن الأشهر القليلة الماضية كانت صعبة على إيفانكا، بعدما خضع زوجها، جاريد كوشنر، لعملية جراحية ثانية في أواخر الأسبوع الماضي للعلاج من إصابة جديدة بسرطان الغدة الدرقية.

وحسب ما أظهرته الصور، فإن إيفانكا كانت متؤثرة للغاية حيث كانت تقاوم الدموع بصعوبة، فيما لم يعرف مع من كانت تتحدث.

وفي نفس اليوم، ظهر كوشنر أمام وسائل الإعلام ليتحدث عن الجراحة الثانية التي أجراها، حيث قال: "أجريت عملية جراحية الأسبوع الماضي. لقد كانت ناجحة للغاية. هذا هو السبب في أنني أبدو عاليا قليلا"، في إشارة إلى الطريقة التي ربط بها قميصه لتغطية رقبته.

وكان كوشنر قد خضع لعملية جراحية مماثلة لسرطان الغدة الدرقية في عام 2019، أثناء عمله كمستشار كبير للرئيس السابق ترامب.