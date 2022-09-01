وقالت الشركة في منشور على مدونة، إن الشركة تختبر على وجه التحديد "زر التعديل" مع مجموعة صغيرة من المستخدمين على أمل حل المشكلات المتعلقة بالخاصية. سيتم بعد ذلك طرح زر التعديل لمستخدمي "تويتر بلو" في الأسابيع القادمة.

هنا تفاصيل الزر الجديد:

ستتوفر ميزة التعديل قريبا للمستخدمين الذين يدفعون 4.99 دولارا شهريا للاشتراك في خاصية "تويتر بلو"، وفقا لموقع بلومبيرغ.





وفي حال الاشتراك بالخاصية، سيسمح للمستخدمين تعديل التغريدة الأصلية لمدة 30 دقيقة بعد نشرها.





حتى بعد التعديل، سيضع الموقع إشارة على التغريدة التي تم تعديلها، كي يعرف المستخدم أن التغريدة تم تعديلها.





كما سيتيح الموقع للقراء رؤية التغريدة الأصلية قبل التعديل.

وأثار موضوع إضافة زر التعديل جدلا كبيرا بين المستخدمين، حيث ناقش البعض أن إضافة الزر ستسمح "بالإساءة دون عقاب"، حيث يستطيع المسيئين تغيير تغريداتهم وتعديلها.

لكن فكرة كشف النسخ السابقة للتغريدة، هي حل تويتر، لمحاربة التنمر والإساءة على الموقع، حيث سيستطيع الجميع رؤية النسخة الأصلية من التغريدة، وفقا للموقع.