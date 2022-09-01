ويكشف الفيديو، الذي التقطته شركة رحلات الغوص "أوشن غيت إكسبيدشنز"، عن "مستوى مذهل من التفاصيل" والألوان التي لم ترها العين البشرية منذ 12 أبريل 1912.

قام الفريق بتصوير السفينة التاريخية بأعلى دقة وفيديو حتى الآن ، بعرض 8000 بكسل تقريبا، مما يسمح لهم بتكبير مناطق محددة دون فقدان جودة الصورة ويوفر أوضح لقطات للسفينة تم عرضها.

وأظهرت اللقطات عالية الدقة تفاصيل دقيقة من السفينة، مثل عبارة "Noah Hingley & Sons Ltd"، المحفورة على مرساة السفينة، بالإضافة للغرف الداخلية.

ماذا حصل لتايتانيك؟