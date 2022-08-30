ومسابقةملكة جمال مصر للمراهقات للسياحة والبيئة أو Miss Eco Teen Egypt تتبع المسابقة الدولية لملكة جمال العالم للمراهقات للسياحة والبيئة أو Miss ECO Teen International.

وكانت مسابقة ملكة جمال العالم للمراهقات للسياحة والبيئة قد عقدت في مصر لأول مرة في نوفمبر عام 2019 بمدينة الغردقة جنوبي القاهرة، وبعدها انطلقت النسخة المحلية التي تنظمها إحدى الشركات وانعقدت هذا العام في مدينة القاهرة.

وعن فوزها بلقب المسابقة المحلية هذا العام، قالت شاهيستا نادر في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية": "سعيت للمشاركة في تلك المسابقة كنوع من التجربة لشيء جديد بالنسبة لي، ولو لم يتم قبولي من البداية لم أكن سأحزن لأنني استفدت من الاستعداد للمسابقة" .

وتابعت: "تم قبولي للمشاركة في المسابقة الحمد لله ثم حصلت على لقب ملكة جمال مصر 2022 للسياحة والبيئة، ولم أتوقع الفوز وكان كل هدفي فقط مثل منافساتي تحقيق أداء جيد، وهذه أول خطوة حققتها في مشواري".

وأوضحت أن المسابقة ضمت 23 متسابقة من كل أنحاء مصر، وكانت عبارة عن أسئلة في الثقافة البيئية والسياحية وتوكيفية ابتكار حلول لحل مشاكل البيئة على وجه الخصوص.

وتابعت أن المتنافسات تم تصفيتهن على مراحل حتى فازت 5 متسابقة بالمراكز الخمسة الأولى، مشيرة إلى أن الأسئلة التي توجيهها لها تضمنت "كيفية حل مشكلة صرف المصانع بنهر النيل، وأي مرحلة زمنية ستختار الانتقال إليها لو امتلكت آلة عبور الزمن".

وتابعت أنها "اختارت المستقبل لترى كيف سيكون العالم وهل سيكون متطورا أم مدمرا"، كما تم سؤالها عما استفادته من المسابقة.

شاهيستا قالت إنها بعد فوزها باللقب ستستمر لمدة عام كامل حتى موعد المسابقة المقبلة، ستستمر في مساعدة الناس والمشاركة في فعاليات بيئية وسياحية والبحث عن حلول للمشاكل في هذه المجالات.

وأوضحت أنها حاليا في عمر 16 عاما وتدرس بالصف الثاني الثانوي ولم تحدد إلى أي مجال ستتجه إذا كان التمثيل كوالدتها الفنانة انتصار أم مجال آخر، ولكن هي ستستمر بالاشتراك في المسابقات التي لها هدف كالتي فازت بلقبها.