وبحسب ما كشفت مصادر مطّلعة قريبة من عائلة الفقيد لموقع "سكاي نيوز عربية" فإن الطريق مكان وقوع الحادث تم تنفيذها في العام 2004 أي منذ 18 سنة، وقد شهدت العديد من الحوادث القاتلة، بسبب وجود فاصل إسمنتي ضخم يظهر فجأة، في منتصف الطريق ذات الاتجاه الواحد، دون اي تنبيه ودون أي تدخّل من الدولة لتصحيح "الخلل القاتل"، مشيرة الى أن العائلة ستقيّم الوضع القانوني لجهة الادعاء أو عدمه.

وقد حمّلت هذه المصادر مسؤولية التقصير والإهمال لجميع وزراء الأشغال المتعاقبين على الوزارة، ولفتت الى أن كل المؤشرات تدلّ على أن هناك توجهاً لدى العائلة لإقامة دعاوى جزائية بحق المتعهد وكل من يظهره التحقيق.

من جهتها حمّلت الفنانة نادين الراسي وهي شقيقة الراحل، في حديث تلفزيوني المسؤولية لما حدث على وزارة الأشغال ومتعهد الطريق، مشيرة إلى أن الحساب سيكون عسيراً، وهو ما وافقها عليه رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشعلوا منصات التواصل الاجتماعي بالمطالبة بوجوب محاسبة المسؤول عن الحادث.

وقد رفضت وزارة الأشغال اللبنانية التعليق في اتصال مع موقع "سكاي نيوز عربية" بانتظار إكتمال الصورة والتحقيقات.

كما اتصلنا في موقع "سكاي نيوز عربية" بمكتب المحامي أشرف الموسوي، الذي أشار إلى أن الأمر القضائي يتعلق بعائلة الفنان المرحوم جورج الراسي، التي يعود لها حصراً اتّخاذ القرار المناسب ضمن الآليات المعتمدة قانوناً.

من جهته رئيس نقابة المقاولين في لبنان مارون الحلو عزا في حديث لموقع "سكاي ينوز عربية"، عدم قيام المقاولين في لبنان بإكمال أو صيانة مشاريع الطرق والأوتوسترادات، بسبب تمنّع الدولة عن تسديد المستحقات المتوجبة عليها للمقاولين، خصوصاً أن هذه المشاريع كانت قيمتها بالعملة الوطنية ومسعّرة على سعر 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد عند تنفيذها، بينما ارتفع سعر الدولار الأميركي اليوم إلى 32 ألف ليرة لبنانية وبالتالي يخسر المتعهدون معظم قيمة العقد.

وأدى ذلك إلى توقف المقاولين والمتعهدين عن الاستمرار بأي من هذه المشاريع في كافة المرافق اللبنانية.

في المقابل يرى رئيس لجنة السلامة العامة في اتحاد المهندسين العرب المهندس علي حناوي في حديث لموقع "سكاي ينوز عربية"، أن مسؤولية كثرة حوادث السير القاتلة في لبنان، تقع على الدولة من جهة، لناحية إجراءات غير مكتملة تتعلق بالسلامة العامة على الطرقات، كالإشارات الضوئية وإشارات السير والحواجز الإسمنتية الفاصلة على الطرق، وعلى السائق نفسه من جهة أخرى، لناحية قيادته بسرعة فائقة وعدم تمكّنه من التوقف فجأة.