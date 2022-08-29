حيث قال مصدر أمني إن الشرطة تلقت إخطارا بنشوب مشاجرة بين عائلتين في منطقة حدائق القبة وسقوط قتلى وجرحى.

وأضاف أنه بالانتقال تبين سقوط ٣ قتلى وإصابة شخصين آخرين خلال جلسة صلح عرفية، وتم القبض على عدد من المتهمين في الواقعة.

فيما قال سامح عرفة، أحد سكان شارع عز الذي شهد المجزرة بمنطقة حدائق القبة، إن عائلتين كانا بينمهما خلاف سابق، ونجحت إحدى العائلتين في الحصول على حكم قضائي ضد العائلة الأخرى، فتدخل أهل المنطقة وسكان الشارع لعقد صلح بينهما والتنازل عن القضية.

وأضاف عمرو ناجح، أحد سكان المنطقة، إنه خلال الجلسة نشبت مشادة بين الطرفين فقام أحد أفراد عائلة بإخراج سلاح ناري وقتل به شقيقين من العائلة الأخرى، فقام شقيق الضحيتين بذبح قاتلهما وفر هاربا.

الأجهزة الأمنية طوقت المنطقة وشكلت فريق بحث لضبط الهاربين، فيما تم نقل المصابين للمستشفى، وتحفظت النيابة على جثث القتلى الثلاثة بالمشرحة للتشريح واتخاذ اللازم قانونا.