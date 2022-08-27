ولقي المغني اللبناني، جورج الراسي، مصرعه من جراء حادث سير مروع وقع، فجر السبت، عند الحدود السورية اللبنانية، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن جورج الراسي توفي إثر اصطدام سيارته بحاجز وسطي في محلة المصنع، عند النقطة الفاصلة بين الحدود اللبنانية والسورية.

وأضافت أن سيدة أخرى كانت برفقة الراسي توفيت في الحادث.

ونشر عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يمثل مفارقة حزينة، لجورج راسي، وهو يقدم مقطعا توعويا للشباب، من مخاطر الحوادث المرورية.

وقال الراسي في الفيديو: "سأكون معكم في برنامج حتى نتناقش ونجد حلا لحوادث السير.. يجب علينا جميعا الانتباه لهذا الموضوع، لأن الحياة غالية جدا، وجميلة جدا كي نعيشها".

وفي مفارقة أخرى، نشر ناشطون فيديو كليب سابق للفنان اللبناني، تدور قصته حول حادث سير قاتل، شبيه بالذي تعرض له الفنان بالحقيقة.

وفي فيديو كليب أغنية "إنت الحب" عام 2016، يبدأ الفيديو بانحراف سيارة مسرعة ووفاة الراسي، وهو ما دفع الكثيرين لتشبيهه بالحادث المميت، الذي وقع بعد 6 أعوام من تاريخ صدور الفيديو كليب.