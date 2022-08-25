وحدد التعميم، الذي وجهه وزير الصحة العامة والسكان، إلى مدراء مكاتب الصحة بالمحافظات ومدراء المختبرات المركزية، إجراء فحوص أمراض الدم الوراثية والفيروسية وفصائل الدم وفحص الدم العام.

وجاء هذا الإجراء في ضوء تزايد معدلات زواج الأقارب في اليمن، خصوصا في ظل الحرب المستمرة للعام الثامن على التوالي، والتي أدت إلى تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وحسب تقديرات تصل معدلات زواج الأقارب في اليمن إلى 50 في المئة في بعض المناطق، خصوصا في المناطق الريفية.

وقال أخصائيون اجتماعيون إن بعض العادات والتقاليد لعبت دورا في ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض الدم الوراثية في عدة محافظات في اليمن وذلك بسبب زواج الأقارب.

واعتبروا أن زواج الأقارب أبرز العوامل الرئيسية التي تتسبب في أمراض وراثية وإعاقات دائمة، تصيب الأبناء وتكلّف الآباء أعباء اقتصادية ونفسية واجتماعية كبيرة.