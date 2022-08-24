وبحسب صحيفة "ديلي ستار"، قفز العشرات من الشباب فوق منضدة الاستقبال في محاولة لحصول على أشياء من المطبخ، فيما تعمد آخرون الإساءة للعاملين داخل المطعم.

وذكرت الشرطة التي تتابع لقطات الكاميرا للتحقيق في الحادثة، أن المراهقين سرقوا الطعام من المطبخ، وتم الاستيلاء على المشروبات الغازية في حالة من الفوضى العارمة.

وقالت الشرطة "نحن نتعامل مع هذا الحادث بجدية بالغة، هذه عملية سطو تجارية".

وقال الضباط أيضا إن المجموعة نفسها كانت تتجمع أمام فرع آخر لماكدونالدز في شارع ميلتون في حوالي الساعة 10 مساء من نفس اليوم، لكن لم يتم أخذ أي شيء.