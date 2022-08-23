وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الحادث، الذي وقع أول أمس الأحد في حدود التاسعة والنصف مساء، بدأ حين سمع المزارع ضوضاء في مرأبه المفتوح، مضيفة "حين ذهب للتأكد من مصدر الضوضاء، تفاجأ بـ3 لصوص يرتدون أقنعة ويحملون مسدسات".

ويظهر الفيديو، الذي التقطته كاميرا المراقبة، لحظة إمساك أحد اللصوص بالمزارع من سترته ومحاولة اقتياده إلى غابة قريبة، حيث يعتقد المحققون أن العصابة كانت تخطط لقتله هناك.

وفي لمح البصر، قرر المزارع الأعزل مواجهتهم لإنقاذ حياته، حيث نجح في انتزاع سلاح اللص الذي كان يمسكه، ثم شرع في إطلاق النار.

وحينها أدرك اللصوص أنهم لن ينجحوا في خطتهم، فاختاروا الهروب خوفا من المزارع الغاضب.

وعثرت الشرطة، في وقت لاحق، على آثار دماء غزيرة في المرأب، مما يشير إلى أن المزارع أصاب أحد مهاجميه بجروح خطيرة أثناء فرارهم.

وبعد التدقيق في الفيديو، وجد المحققون أنه تم إطلاق ما بين 15 و16 رصاصة، ولا يُعرف ما إذا كانت العصابة قد ردت أيضا بإطلاق النار.

وتواصل عناصر الشرطة تحقيقاتها لإلقاء القبض على العصابة.