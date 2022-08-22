وقال قصر كينسنغتون إن الأميرين جورج ولويس (9 أعوام و4 أعوام) والأميرة شارلوت (7 أعوام) سيدرسون في مدرسة لامبروك الخاصة القريبة من وندسور ابتداء من سبتمبر.

وجاء الإعلان عن ذلك بعد الكثير من التكهنات في وسائل الإعلام عن أن الزوجين، دوق ودوقة كامبردج، يرغبان في الانتقال إلى أديليد كوتيغ في وندسور وهو منزل مكون من أربعة غرف نوم يوجد على مسافة قصيرة من القلعة التي تقضي فيها الملكة (96 عاما) معظم وقتها هذه الأيام.

وتصل الرسوم السنوية في مدرسة الأطفال الجديدة إلى 21 ألف جنيه إسترليني (24803 دولارات) للتلميذ الواحد.