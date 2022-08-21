ويظهر المقطع، الرجل وهو يسحب الفهد من ذيله ورجله، بينما شوهد آخرون يلتقطون الصور ويبتسمون لكاميراتهم أثناء التصوير، دون الاكتراث بمعاناة الحيوان.

وكُتب في النص المرافق للفيديو: "أي نوع من الإنسانية هذه، مات الحيوان البريء".

ولم يعرف مكان تصوير الفيديو، حيث وصل عبر تطبيق "واتساب" للضابط الذي غرد على "تويتر" بأن: "هذه ليست طريقة للتعامل مع أصدقاءنا في البرية، هم أيضا كائنات حية، يجب الحذر"، حسبما ذكرت صحيفة "إنديا إكسبريس".

وأثار المقطع غضب مستخدمي الإنترنت الذين حثوا على اتخاذ إجراءات قانونية ضد الرجل.

وقال أحد رواد مواقع التواصل: "ينبغي تطبيق عقوبة مماثلة على الرجل وجره في الشوارع"، بينما علق مستخدم آخر قائلا: "من المحزن رؤية هذه السلوكيات التي تكشف انعدام الإنسانية".