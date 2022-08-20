وبحسب بيان أصدره منتزه يلوستون، فإن "التحقيقات الأولية التي أجرتها شرطة المتنزه بيّنت أن الأمر حصل صباح يوم 31 يوليو، والمعطيات المتوافرة إلى الآن لا تحمل على الاعتقاد بحصول عمل جرمي، والتحقيق مستمر لتحديد ملابسات الوفاة".

وهذا الحادث ليس الأول في المتنزه الوطني الشهير الواقع في الغرب الأميركي، وهو الأقدم في الولايات المتحدة.

ففي 2016، لقي شاب مصرعه على إثر سقوطه من جسر للمشاة في نبع ساخن آخر، فيما أدى حادث مماثل العام المنصرم إلى إصابة شخصين بحروق بالغة.

وجددت السلطات تنبيه الزوار إلى وجوب البقاء على الممرات وتوخي الحذر الشديد بالقرب من نقاط الطاقة الحرارية الأرضية، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وبلغ عدد زوار المتنزه الضخم الممتد بين ولايات وايومنغ وأيداهو ومونتانا (شمال غرب الولايات المتحدة) نحو 4.8 ملايين عام 2021.

ويشتهر المتنزه بنشاطه الحراري الأرضي ويضم نحو نصف الينابيع الساخنة النشطة في العالم.