ونعى فرع دمشق لنقابة الفنانين، عبر صفحته على فيسبوك، رحيل الممثل الفلسطيني السوري بسام لطفي، مرفقا المنشور بصورة له، من دون تحديد موعد التشييع ومكان الدفن، وفقا لفرانس برس.

ويُعد بسام لطفي من جيل الممثلين السوريين الأوائل الذين ساهموا في تأسيس الدراما السورية، وشارك في عشرات الأعمال والمسلسلات التي حققت شهرة عربية واسعة، أبرزها "يوميات مدير عام"، و"نهاية رجل شجاع"، و"إخوة التراب"، و"التغريبة الفلسطينية".

وعُرف لطفي، الذي ولد في مدينة طولكرم الفلسطينية عام 1940 وانتقل مع عائلته إلى سوريا بعد حرب عام 1948، بعميد الدراما السورية، وكان أحد أبرز الأصوات التي رافقت مستمعي إذاعة دمشق عبر برنامج "حكم العدالة" طيلة أكثر من 30 سنة.

وساهم لطفي في شبابه بتأسيس المسرح القومي السوري والمسرح الوطني الفلسطيني، وفي مسيرته نحو 70 عملاً فنياً بين المسرح والتلفزيون والسينما والإذاعة.

ونعاه عشرات الممثلين والفنانين السوريين، وكتب المخرج السوري محمد زهير رجب "مؤلم هذا الرحيل، قامة من قاماتنا ترحلُ اليوم أيضاً".

والفنان الراحل متزوج، وهو والد الممثل السوري إياس أبو غزالة.