وحسب صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية، فقد كان اللاعب البولندي (33 عاما) في طريقه إلى حصة تدريب مسائية، عندما فتح شخص باب سيارته وسرق الساعة، بينما كان ليفاندوفسكي يحيي المشجعين.

وألقت الشرطة القبض سريعا على مشتبه به واستعاد ليفاندوفسكي ساعته مرة أخرى، قبل المشاركة في التدريب استعدادا لمباراة الأحد في الدوري على ملعب ريال سوسيداد.

وانضم ليفاندوفسكي إلى برشلونة مقابل 45 مليون يورو الشهر الماضي من بايرن ميونيخ، بعد أن ساعد الفريق الألماني على الفوز بالعديد من الألقاب منها 8 بطولات دوري ولقب دوري أبطال أوروبا.