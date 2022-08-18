وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن راجاسينا، وهي فنانة من روتردام، نجحت في إنجاز 6 رسوم لمشاهير باستخدام يديها وقدميها في نفس الوقت، فكانت النتيجة مذهلة.

ويوثق الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة الهولندية وهي تحمل 4 فرش رسم، وترسم على 6 أوراق في نفس الوقت.

وفي ختام الفيديو، أظهرت راجاسينا نتائج أعمالها، حيث رسمت بورتريهات لعدد من المشاهير، أبرزهم أنجلينا جولي وشاكيرا وهاري بوتر.

وتقول راجاسينا إنها تعلّمت كيفية الرسم بقدميها ويديها لزيادة إنتاجيتها ومنع نفسها من الشعور بالملل، إضافة إلى ربح الوقت.

وأضافت أنها بدأت الرسم وعمرها لا يتجاوز الـ16 سنة، وسرعان ما أصبحت فنانة مشهورة بفضل الطريقة النادرة التي تستخدمها في هذا الفن.

وكشفت راجاسينا أن بعض أعمالها الفنية تستغرق نحو 40 ساعة لإتمامها.