ونعت صفحة نقابة الفنانين - فرع دمشق "رحيل الزميلة القديرة أنطوانيت نجيب"، وشارك عدد كبير من الممثلين والمؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي الخبر مع عبارات التعزية.

وبدأت نجيب حياتها الفنية في أواخر ستينيات القرن العشرين، واشتُهرت لاحقاً بأدوار الأم في الدراما السورية، وساهمت في نجاح مسلسلات وصل صداها إلى كل العالم العربي، مثل مسلسلات "صح النوم"، من بطولة الممثل السوري دريد لحام في مطلع السبعينات، و"الفصول الأربعة" نهاية القرن الفائت، و"مرايا" من بطولة الممثل السوري ياسر العظمة.

وقدمت نجيب خلال مسيرتها الفنية الطويلة عشرات الأعمال الفنية في التلفزيون والسينما والمسرح، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

ومن بين المسلسلات المعروفة التي شاركت فيها، "حمام القيشاني" و"أوراق خريفية" و"عائلتي وأنا" و"دنيا" و"الخوالي".

كما كان لها حضور قوي في الاعمال المسرحية خلال القرن الماضي، مع أعمال بينها "حط بالخرج" و"الأشجار تموت واقفة" و"سراديب الصنايعية".

ونعاها المخرج السوري محمّد زهير رجب عبر صفحته على فيسبوك قائلا "رحلت حبيبة الكل، القلب الطيب المحب".

وتعرّضت نجيب لوعكات صحيّة عدة خلال الفترات الماضية، دخلت على إثرها قسم العناية المركزة، وتراجعت حالتها الصحية بعد خضوعها لجلسات غسيل كلى دورية.

وتنحدرُ نجيب من مدينة درعا في جنوب سوريا، وهي من أكبر الممثلات السوريات سنّاً، واسمها الكامل انطوانيت نجيب البالوغ، وزوجها الفنان الراحل يوسف شويري.