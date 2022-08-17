وقالت إليسا في كواليس حفلها بمدينة إسطنبول التركية: "أُصدر الآن من الألبوم الجديد أغنية بعنوان (أنا وبس)، رغم أنني كنت أنوي إصدار الألبوم كاملا خلال فصل الصيف الجاري، لكني قررت تأجيله لما بعد فترة كأس العالم لأن الجمهور عادة ما يكون مشغولا بهذا الحدث".

ونوهت إليسا إلى أنها بدورها تحب متابعة كرة القدم، قائلة: "المونديال (20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين) حدث عالمي يسترعي انتباه الجميع بمن فيهم أنا، كوني أحرص على المتابعة والتشجيع بحماس".

وعن تفاصيل الأغنية الجديدة، قالت: "صورت (أنا وبس) بالفيديو، ولا أستطيع أن أقول إنه فيديو كليب بالمعنى العام للكلمة، لكن يمكن أن أصفه بأنه فيديو مميز قمت به مع المخرجة اللبنانية إنجي الجمّال، وقد صورته بطريقة الـ8 ملم، أي طريقة السينما القديمة من دون أن أغني فيه".

كما تحدثت إليسا عن قرار إنتاجها لأعمالها من جيبها الخاص، مضيفة: "تبلور هذا الأمر خلال أغنية (من أول دقيقة)، وسيتبلور بشكل أكبر في (أنا وبس). أصبحت لديّ شركتي الخاصة، وأصبحت أنا منتجة أعمالي".

وأشارت في الوقت نفسه إلى أنها تعمل مع شركة "وتري" لصاحبها غسّان شرتوني على توزيع الألبوم، مضيفة: "بهذا أصبحت حرة".

وأوضحت إليسا طبيعة علاقتها بشركة "روتانا" التي أنتجت أعمالها لسنوات، قائلة: "عقدي انتهى مع الشركة منذ فترة، لكنني ما زلت أقدم العديد من الحفلات من تنظيمها، كما تربطني علاقة مميزة بالرئيس التنفيذي للشركة سالم الهندي، وبصاحب الشركة الأمير الوليد بن طلال، ومدير الشؤون التنفيذية في الشركة طوني سمعان، وأحب كل العاملين في روتانا".

وقالت عن حفلها الأخير في إسطنبول: "كنت سعيدة جدا بلا شك. دائما ما يرصد الفنان تفاعل الجمهور أثناء وقوفه على المسرح، والحمد لله كان الجو رائعا، لا بل أكثر من رائع، وكان الجمهور يغني معي".

وأضافت: "سعدت جدا بهذا الحضور الكبير من الجالية العربية في الحفل. باختصار كان الحفل جميلا جدا".

ومن جهة أخرى، أشارت إليسا إلى أنها ترحب بإنتاج "دويتو" مع الفنان وائل كفوري مؤخرا، لكنها أوضحت أنه "ليس هناك حديث من هذا النوع حاليا، لكن لا يمكن أن نعرف كيف يمكن أن تجري الأمور، حيث إن الدويتو يولد بالصدفة أحيانا ولا نخطط له. قد لاحظت أن الأمور التي يتم التخطيط لها كثيرا لا تحدث، تماما كما حصل في دويتو (من أول دقيقة) الذي قدمته مؤخرا مع (الفنان الغربي) سعد لمجرد".

وتابعت: "ربما نجتمع أنا ووائل قريبا في عمل مشترك. لا أعلم حقيقة متى يمكن أن يحدث هذا الأمر، لكن وائل من الفنانين العزيزين جدا على قلبي، ونحن نملك الجمهور نفسه تقريبا".

وعن علاقتها الوطيدة التي ظهرت جليا على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بالفنانة السورية أصالة نصري، وإمكانية اجتماعهما في عمل غنائي مشترك قريبا، قالت: " كل شيء وارد، وعموما تربطني بأصالة علاقة جميلة منذ زمن طويل. علاقتي بها جيدة بالمطلق. هي صديقة منذ زمن، وهذه الصداقة تجلت بشكل أوضح مؤخرا بسبب ما يظهر بيننا على مواقع التواصل، لكن إجمالا علاقتي جميلة بها وبعدد من الفنانين".

أما عن تعاونها المنتظر مع الفنان اللبناني مروان خوري، فقالت إليسا: "أنا بصدد إصدار 3 أعمال من توقيعه في ألبومي الجديد. هو من أحب الملحنين والشعراء إلى قلبي، بغض النظر عن كونه فنانا أيضا، لكني دائما أسعى كي أحصل على أغانٍ من كلماته وألحانه".

واستطردت الفنانة اللبنانية حديثها موضحة أن "هناك بعض النقاط التي كانت تمنع ذلك التعاون، مثل عدم اتفاقه مع شركة روتانا فيما يخص حقوق النشر. لكن وصلنا إلى صيغة معينة، وأنا سعيدة بأنني سأقدم في ألبومي المقبل 3 أعمال من توقيع خوري".