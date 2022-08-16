وقال مسؤول قضائي لوكالة فرانس برس: "قررت محكمة جنايات الجيزة، الثلاثاء، إحالة أوراق القاضي (أيمن حجاج) قاتل المذيعة شيماء جمال، وشريكه (حسين الغرابلي) إلى مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما".

وأضاف المسؤول أن المحكمة حددت جلسة في الحادي عشر من سبتمبر المقبل، للنطق بالحكم.

وكانت النيابة العامة قد قررت في 27 يونيو "ضبط وإحضار" القاضي، لتورطه في قتل زوجته ودفن جثمانها.

وقال بيان النيابة، التي نشرته على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك آنذاك: "مثل أحد الأشخاص أمام النيابة العامة وأكد صلته الوطيدة بزوج المجني عليها، وأبدى رغبته في الإدلاء بأقوال حاصلها تورط الزوج في قتل زوجته، إثر خلافات كانت بينهما".

وفي مطلع يوليو، أصدرت النيابة العامة بيانا يفيد بتوقيف الزوج المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.

ويأتي قرار المحكمة، الثلاثاء، بالتزامن مع عدد من الجرائم التي تم ارتكابها ضد نساء في مصر، إذ أوقف طالب الأسبوع الماضي بتهمة قتل زميلته بعد رفضها الارتباط به وأحيل إلى المحاكمة، بعد شهرين من جريمة قتل الطالبة نيرة أشرف المماثلة، والتي أثارت غضبا واسعا في البلاد.

وكانت المحكمة التي قضت بإعدام قاتل أشرف طالبت بإجازة بث تنفيذ حكم الإعدام بشكل مباشر على الجاني، باعتبار أن ذلك "يحقق الردع العام المبتغى".