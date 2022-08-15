ووقع الحادث بالقرب من قرية حاسي خبي إثر اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وشاحنة مقطورة.

وحسبما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث أسفر عن مصرع 6 أشخاص على الفور (4 نساء مسافرات على متن الحافلة وسائق الشاحنة ومرافقه)، كحصيلة أولية.

وتم إجلاء ضحايا الحادث والجرحى إلى العيادة المتعددة الخدمات بقرية حاسي خبي.

وفتحت الجهات الأمنية المختصة تحقيقا للكشف عن ملابسات الحادث المروّع.