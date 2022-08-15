وكان فورد، 57 عاما، في مؤتمر صحفي للإجابة على أسئلة المراسلين حول قضايا تتعلق بمسألة الرعاية الصحية في أونتاريو، عندما طارت النحلة مباشرة، ودخلت في فمه.

وبدء فورد بالصراخ والسعال الشديد، لحين تمكن من الوصول إلى زجاجة الماء الخاصة به.

وقلق الحشد على صحة فورد، لكنه أكد لهم أنه بخير، وقال مازحا: "سيضحك كثيرون على ما جرى لي".

وأضاف فورد ساخرا: "لا زال صوت النحلة يطنّ في أذني وبطني"، وفقما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.