وعن تفاصيل مشاركته في الفيلم، قال محمد كريم خلال حوار خاص مع موقع "سكاي نيوز عربية": "أجسد دور المحقق رينولز خلال أحداث العمل وهو شخص طيب، وهدفه هو إظهار الحقيقة بشكل عادل"، مشيرا إلى أن دوره كان مختلفا وقدمه بشكل جديد لم يقدم من قبل.

وأشار محمد كريم إلى أن أكثر شيء جعله يتحمس لخوض تجربة الفيلم، هو أن هذا العمل خطوة كبيرة ومهمة في مشواره الفني، وتعتبر أعلى من أي تجربة خاضها من قبل، بالإضافة إلى أنه يقدم دورا مهمّا خلال أحداث العمل، ليست له علاقة بالأدوار التي تقتصر على الفنانين العرب فقط، وبذلك يثبت أن العرب قادرين على التنوع وتقديم أدوار مختلفة وخارج الإطار الذي وضع لهم.

وعن الصعوبات التي واجهته خلال أحداث العمل، أشار محمد كريم، في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن شخصيته في الفيلم كانت صعبة إلى حد كبير، كما كانت توجد مشاهد أكشن خطيرة، حيث كانت هناك مشاهد اضطر فيها المخرج أن يصورها في ولاية خالية من الأشخاص، وأيضا التدريب على حمل السلاح، فكان يوجد أشخاص محترفون يقومون بتدريبهم على ذلك.

وعن تعاونه مع الفنان العالمي بروس ويلز، قال محمد كريم: "عملي مع بروس ويلز كان شرفا كبيرا لي، لأنه نجمي المفضل، وحلمي تحقق بالتعاون معه، واعتبر دوري في الفيلم ثاني تجربة كبيرة لي في هوليوود، بعد تقديم فيلم "A score to settle" مع الفنان الأميركي نيكولاس كيدج".

وفيما يخص عودته للمشاركة في أفلام مصرية من جديد، أوضح محمد كريم أنه لا يمانع إطلاقا، وسبب غيابه عن المشاركة في مصر هو أنه كان يريد تحقيق حلمه في هوليوود، مشيرا إلى أن عوامل اختياره لأي دور يقدم إليه يعتمد على الإنتاج والمخرج وفريق العمل والسيناريو والدور المقدم له، ولا يهمه البطولة المطلقة.

وتحدث الفنان محمد كريم عن علاقته بالفنان المصري عمر الشريف، حيث قال "قابلت عمر الشريف منذ 19 عاما، ونصحني بأن أخوض تجربة عالمية، لكنني خشيت أن أقدم دور إرهابي، ولم أشارك في هذا العمل، وهذا الأمر كلفني 19 عاما حتى أصل إلى العالمية، فهو شخص ذكي وله فكر مميز ويعتبر قدوة لكل إنسان يسعى إلى العالمية".

وختم الفنان المصري، موضحا أنه يستعد لعملين جديدين في هوليوود، وأدواره فيهما مختلفة وجديدة وغير تقليدية، لكنه لا يستطيع الإفصاح عن أي تفاصيل إلا بعد الانتهاء منهما.