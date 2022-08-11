وفي حوار مع موقع "سكاي نيوز عربية"، كشف أحمد فتحي دوافع مشاركته في هذا الفيلم، الذي يعد ثاني بطولاته المطلقة في السينما، قائلا: "ما حمسني للعمل هو جودة السيناريو، وهذا العامل الأساسي لي في المشاركة في أي عمل فني".

وبخصوص دوره، أوضح: "أقدّم شخصية شاب مصري مكافح يبحث عن العمل مثل أي شاب يريد الزواج، لكن العقبات تقف في طريقه، وتدور الأحداث في إطار كوميدي تشويقي".

وبتعبير الفنان المصري، فإن الفيلم سيكون "مفاجأة مميزة ومختلفة للجمهور".

وفيلم "5 محي الدين أبو العز"، من تأليف ورشة كتابة تتضمن السيناريست محمد عبد الخالق ومحمد يونس، وأنيس بوجواري، وإخراج شادي علي.

ويشارك في التمثيل مع فتحي كل من نور قدري وشريف أبو هميلة وفادي أشرف ومصطفى أبو سريع وهاجر الشرنوبي ومحمد جمعة.

تصنيف الممثل الكوميدي

واعتبر فتحي أن فيلم "بنات العم"، هو "نقطة انطلاقه في عالم الفن، وهو الذي قدمه للجمهور"، متمنيا أن يكون "مؤثرا" في أي دور يقدمه خلال مشواره الفني.

وفي تصريح لافت، أضاف فتحي أنه "لا يجب تصنيفه تحت مسمى الفنان الكوميدي"؛ قائلا: "من وجهة نظري فإن التمثيل يحمل بين ضفتيه الكوميديا والتراجيديا، والذي يلعب نوعا واحدا فكأنه يقدم نصف الحكاية، وهذا أمر لا أحبه لأن الممثل لابد أن يلعب الدورين".

"تسليم أهالي"

وعن ظهوره في فيلم "تسليم أهالي"، كضيف شرف، قال فتحي إن الفنانين هشام ماجد هو من رشحه للدور، فاستجاب لطلبه "لوجود علاقة صداقة قوية بينهما"، بالإضافة إلى أنه أراد أن يشارك دنيا سمير غانم في أول بطولة مطلقة لها في السينما.

ولا يعد هذا التعاون الأول بين فتحي ودنيا سمير غانم، واصفا العمل معها بأنه "مثمر وجميل".

وسبق أن شارك فتحي في مسلسل "اللعبة"، الذي حقق نجاحا كبيرا، وهو من بطولة الثنائي هشام ماجد وشيكو.

وعن تحضير الجزء الرابع منه، أوضح فتحي أن "العمل ما زال في مرحلة الكتابة والإعداد، ولا توجد أي تفاصيل أخرى حتى الآن".