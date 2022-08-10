وقال رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي، الناقد الأمير أباظة، إن "هذا الاختيار جاء في إطار الاحتفال بعام الثقافة المصرية التونسية، حيث سيُعرض عدد من الأفلام التونسية مع تكريم بعض صناعها خلال أيام المهرجان".

وأضاف أن "الاحتفاء بالسينما التونسية سيتضمن إقامة معرض صور للأفلام المصرية التي صُورت في تونس، إضافة إلى تنظيم ندوة حول العلاقات الثقافية المصرية التونسية، بمشاركة عدد من السينمائيين"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وتنظم المهرجان الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، التي أسسها الكاتب وعالم الآثار الراحل كمال الملاخ، تحت رعاية وزارة الثقافة، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومحافظة الإسكندرية.

وفي وقت سابق، أعلن المهرجان أن برنامج دورته المقبلة سيتضمن إحياء ذكرى مرور 40 عاما على رحيل مديرة التصوير أبية فريد، و50 عاما على رحيل الممثل إسماعيل ياسين، و50 عاما أيضا على رحيل المخرج فطين عبد الوهاب.

وسيكرم المهرجان الممثلة دنيا سمير غانم، والإذاعي إمام عمر، إضافة إلى اسم الممثل والمذيع والمغني سمير صبري، الذي توفي في مايو الماضي.

وسيشمل برنامج المهرجان تنظيم ورشة كتابة للفيلم الكوميدي، يقدمها كل من السيناريست عاطف بشاي والمخرجة هالة خليل، وكذلك محاضرة للممثل والمنتج محمود حميدة، الذي تحمل دورة هذا العام اسمه.