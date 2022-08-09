وأكدت تقارير مقربة من الطرفين، أن كيم كارداشيان انفصلت عن صديقها الحميم بيت ديفدسون، بعد علاقة "غريبة" لم تستمر سوى لأشهر قليلة.

وأثارت العلاقة الجدل بسبب فرق السبن بين الاثنين، حيث تبلغ كارداشيان 41 عاما، ويصغرها ديفدسون بـ13 عاما.

ولم يتردد طليق كارداشيان، المغني الشهير كانييه ويست، بالاستهزاء بديفدسون، فور انتشار الأنباء.

ونشر ويست على حسابه الرمسي بإنستغرام، صورة معدلة لصحيفة، كتب عليها "ديفدسون وجد ميتا بسن الـ28".

ولطالما هاجم ويست ديفدسون في أغانيه وتصريحاته، وسخر من شكله أكثر من مرة، بعد إعلان علاقته مع كيم كارداشيان، التي كانت زوجة ويست لأعوام، ولديهما 4 أطفال معا.