ووفقا لسكاي نيوز، أعلن مسؤول في وزارة السياحة الإسبانية، أن بلاده أقرت قانونا جديدا يمنع الأماكن العامة من تخفيض درجة الحرارة الداخلة تحت 27 درجة مئوية.

ويشمل القرار الذي تمت الموافقة عليه من الحكومة الإسبانية، المكاتب والمطاعم والمحلات التجارية ووسائل المواصلات.

ورغم حرارة الصيف الشديدة، ستضطر الأماكن العامة التي تجذب الآلاف من السائحين، إلى إبقاء الجو حارا داخليا، فوق 27 درجة مئوية.

هذا القرار هو جزء من مساعي إسبانيا لخفض استخدامها للغاز بنسبة 7 بالمئة، بموجب اتفاق الاتحاد الأوروبي الأخير لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي.

كما سيتوجب أيضا أن تنطفئ الأضواء في واجهات المتاجر والمكاتب الحكومية الفارغة من الساعة 10 مساء، بموجب القواعد الجديدة.

ويأتي القرار في وقت تشهد فيه إسبانيا حاليا، صيفا "ساخنا" للغاية، مع درجات حرارة أعلى من 40 درجة مئوية في أجزاء كثيرة من البلاد، وانتقد رئيس مجلس السياحة في كوستا ديل سول هذه الإجراءات.

وقال فرانسيسكو سالادو: "نريد سائحين راضين، لا سائحين "مسلوخين" أو أولئك الذين يخشون السير في الشوارع المظلمة".

وحذرت مصادر بريطانية السياح من السفر إلى إسبانيا خلال الإجازة الصيفية، بسبب القرار الجديد، الذي قد يزعج الكثيرين ويؤدي لإجازة "مزعجة"، على حد وصف الصحف البريطانية.